Le parole di Bernd Reichart, CEO della Superlega: «La Corte Europea stabilirà se il monopolio UEFA è autorizzato»

Bernd Reichart, CEO della Superlega, in un video pubblicato sui canali social di A22 ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della decisione che prenderà la Corte Suprema dell’Unione Europea sul futuro del progetto. Queste le parole riportate da Calcio e Finanza.

REICHART – «Il 21 dicembre la Corte Suprema dell’Unione Europa si pronuncerà in via definitiva sulla nostra causa antimonopolio contro la UEFA e la FIFA. C’è confusione su quanto sta accadendo. Cercherò di chiarire cosa sta realmente succedendo. La UEFA detiene un monopolio assoluto nel calcio per club tradizionale. La Corte stabilirà se questo monopolio è autorizzato a continuare o se invece è destinato a cadere».

