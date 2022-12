Svanberg ricorda Mihajlovic: «Unico. Ci siamo lasciati come due amici»

Matias Svanberg, ex centrocampista del Bologna, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, suo ex allenatore ai tempi dei rossoblù

Matis Svanberg ha voluto ricordare così Sinisa Mihajlovic, suo allenatore ai tempi del Bologna. Le dichiarazioni del centrocampista al Corriere di Bologna.

LE PAROLE – «Un uomo unico. L’ho avuto per tre anni e mezzo e non ci sono parole per descrivere l’importanza che ha avuto per me e per la mia carriera. Ho imparato tanto con lui e le reazioni alla sua morte hanno fatto capire ancora di più quanto fosse grande. Mi ha dato spazio e fiducia, facendomi capire cosa fare per crescere come giocatore: non c’è mai una settimana o un giorno tranquillo, bisogna essere sempre sul pezzo con la testa. Porto con me tanti ricordi di Sinisa: quando abbiamo sorriso vincendo, quando ci siamo arrabbiati perdendo insieme. Un viaggio lungo e bellissimo. Quando sono venuto in Germania ci siamo sentiti: volevo ringraziarlo, lui mi ha fatto l’in bocca al lupo e mi ha detto che il nostro periodo insieme è stato bellissimo. Ci siamo lasciati come due amici, più che come due persone che hanno lavorato insieme».