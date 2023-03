Svezia, Andersson su Ibra: «Rimasti sempre in contatto, è unico»

Le parole di Janne Andersson, CT della Svezia, sulla convocazione di Zlatan Ibrahimovic per i prossimi impegni

Janne Andersson ha parlato della convocazione di Ibrahimovic con la Svezia. L’attaccante del Milan torna in nazionale dopo un anno e a 41 anni d’età.

PAROLE – «Zlatan e io siamo stati sempre in contatto, compreso il periodo del suo infortunio. Ora si sente bene, può dare il proprio contributo in campo. Anche la sua personalità ed esperienza aggiungono molto alla squadra. È unico in questo senso».