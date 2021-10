Svezia, Andersson: «Triste non poter convocare Ibrahimovic»

Ibrahimovic ha deciso di non rispondere alla convocazione della Svezia: prosegue senza sosta il suo percorso riabilitativo

Dopo le tante indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata finalmente l’ufficialità: Zlatan Ibrahimovic ha deciso di non rispondere alla convocazione della Svezia e di rimanere a Milanello per proseguire il suo percorso di recupero dall’infiammazione al tendine d’Achille.

LE PAROLE DEL CT – Il CT Andersson ha fatto chiarezza: «Sfortunatamente Zlatan non è così avanti nella sua riabilitazione da poter far parte della prossima convocazione. Triste per noi e triste anche per Zlatan».