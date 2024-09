Szczesny-Barcellona, SORRIDE anche la Juve: quanto RISPARMIA il club bianconero

Le ultime sull’impatto nel bilancio della Juventus dopo il trasferimento di Wojciech Szczesny al Barcellona a parametro zero



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il trasferimento di Wojciech Szczesny al Barcellona farebbe felice anche la Juventus. Nella risoluzione firmata dal polacco c’era infatti una clausola in caso di accordo con un nuovo club.

Per questo i 4 milioni di euro che il club bianconero aveva tenuto a bilancio per l’ex portiere sono destinati a diminuire dopo la firma con il club blaugrana, per un risparmio significativo. In passato, Szczesny aveva confessato la speranza di vedere una sfida tra Barcellona e Real dal vivo. Non sospettava certamente di poterlo giocare. E invece, fatto salvo qualche contrattempo, sarà lui a rilevare la pesante eredità di Ter Stegen in occasione della sfida che i due colossi del calcio spagnolo giocheranno il prossimo 2 ottobre al Santiago Bernabeu di Madrid.