La frecciata di Szczesny: «Faccio il mio dovere da un anno e mezzo. Buffon? Lo sento spesso»

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato del suo rapporto con Buffon e Perin e della sua annata

Wojciech Szczesny ha salvato la Juve con una parata decisiva nel corso della sfida contro il Valencia. Il portiere polacco ha parlato a Tuttosport tornando sulla parata su Diakhaby: «E’ una parata che vale un gol, ma la qualificazione no. Non sappiamo che cosa sarebbe successo nella ripresa: sicuramente, però, in quel momento non meritavamo di passare in svantaggio. Sono stato fortunato perché la palla è passata vicina alla mia testa ma penso che sia stata più importante la rete di Mario Mandzukic».

Prosegue Szczesny lanciando anche una frecciatina: «Io faccio il mio dovere da quasi un anno e mezzo, poi magari per qualcuno non è abbastanza, ma va bene così. Buffon? Io e Gigi siamo amici, ci sentiamo e messaggiamo spesso. Perin? La concorrenza ci aiuta, è di stimolo. E’ un grandissimo portiere, è importante averlo in squadra. Young Boys? Dovremo andare lì per vincere, è sempre meglio arrivare primi che secondi. Fare il portiere della Juve non è semplice perché ti arriva un solo tiro in 90 minuti e tu devi farti trovare pronto ma mi sono già allenato l’anno scorso a questo tipo di situazioni».