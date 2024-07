Szczesny Monza, ora è TEMPO DI DECIDERE per il portiere polacco: cosa filtra, LE ULTIME SULL’AFFARE

Szczesny Monza, ora è TEMPO DI DECIDERE per il portiere polacco: cosa filtra, LE ULTIME SUL CLAMOROSO AFFARE

Szczesny, nella giornata di ieri, è diventato padre. Una gioia incommensurabile, per il portiere della Juventus, reduce dalla delusione con la sua Polonia a Euro 2024.

Ora, però, con l’ufficializzazione di Di Gregorio, si trova a dover decidere in fretta il suo futuro. Sul piatto ha due offerte: l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e il Monza. I primi, come scrive Tuttosport, gli hanno offerto un biennale da 20 milioni di euro a stagione; i brianzoli, invece, un triennale a 1.5 milioni di euro a stagione. Il portiere, nonostante la disparità delle due proposte, non ha ancora scelto quale sarà il suo futuro, perché rimarrebbe volentieri in Italia.