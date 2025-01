Il riepilogo delle operazioni ufficiali del calciomercato: tabellone calciomercato invernale Serie A 2025

Per la Serie A si apre ufficialmente il calciomercato di riparazione, in cui le 20 società del massimo campionato avranno la possibilità di rimediare agli errori della finestra di trasferimenti estiva o di rinforzare ulteriormente i propri organici. Tabellone calciomercato invernale Serie A 2025: le operazioni in entrata e in uscita sono consentite da martedì 2 gennaio 2024 alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio 2025, orario in cui è fissata la deadline.

CALCIOMERCATO SERIE A LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA

LEGENDA TABELLONE CALCIOMERCATO

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.

In rosso e in grassetto i movimenti dell’ultimo giorno di trattative.

Nelle formazioni tipo, in maiuscolo e in grassetto i nuovi arrivi.

ATALANTA – Allenatore: Gasperini Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui.

BOLOGNA – Allenatore: Italiano Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Juan Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

CAGLIARI – Allenatore: Nicola Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Yerry Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.

COMO – Allenatore: Fabregas Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

EMPOLI – Allenatore: D’Aversa Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

FIORENTINA – Allenatore: Palladino Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, L. Beltrán; Kean.

GENOA – Allenatore: Vieira Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vásquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

INTER – Allenatore: Simone Inzaghi Acquisti: Cessioni: Oggi giocherebbe così (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, M. Thuram.

JUVENTUS – Allenatore: Thiago Motta Acquisti: Cessioni: Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; F. Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

LAZIO – Allenatore: Baroni Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, A. Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

LECCE – Allenatore: Giampaolo Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; L. Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

MILAN – Allenatore: Sergio Conceição Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Y. Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Rafael Leão; Morata.

MONZA – Allenatore: Salvatore Bocchetti Acquisti: Akpa Akpro (Cen, Lazio, P) Cessioni: – Oggi giocherebbe così (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pabl Marí, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric.

NAPOLI – Allenatore: Conte Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

PARMA – Allenatore: Pecchia Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; M. Keita, Sohm; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.

ROMA – Allenatore: Ranieri Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Paredes, M. Koné, Angeliño; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk.

TORINO – Allenatore: Vanoli Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, S. Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, C. Adams.

UDINESE – Allenatore: Runjaic (nuovo) Acquisti: Oumar Solet (Dif, Salisburgo, D) Cessioni: – Oggi giocherebbe così (3-4-1-2): Sava; Lautaro Giannetti, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

VENEZIA – Allenatore: Di Francesco Acquisti: – Cessioni: – Oggi giocherebbe così (3-4-2-1): F. Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, M. K. Andersen, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.