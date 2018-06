Tacchinardi vuole solo la Juve: «Ho detto no a tanti, spero in una chiamata»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, vuole tornare in bianconero. Ecco l’appello dell’ex juventino

Alessio Tacchinardi non ha dubbi: vuole solo la Juventus. L’ex centrocampista bianconero, attuale opinionista Mediaset, vorrebbe tornare in bianconero. Sono tante le voci attorno al suo futuro. I bianconeri non hanno confermato Alessandro Dal Canto alla guida della Primavera (ora è l’allenatore dell’Arezzo) e potrebbero promuovere Francesco Pedone, attuale allenatore degli Allievi, con Simone Barone, ora agli Under 16, che scalerebbe al suo posto. Tacchinardi è candidato, insieme a Pedone, alla panchina della Primavera ma potrebbe guidare la Juve B.

Il progetto seconde squadre potrebbe partire già in questa stagione ma tanti club, tra cui la Juventus, hanno chiesto alla Lega di rinviarlo di un anno, per organizzarsi al meglio (va trovato soprattutto uno stadio idoneo per le partite di Serie C). L’ex bianconero ha ricevuto diverse offerte ma ha dichiarato a La Stampa di aver rifiutato ogni proposta pur di dire di sì alla Juventus: «Pur di tornare nella mia Juve ho stroncato sul nascere tutte le altre offerte che mi sono arrivate. In caso di esito negativo non credo starò fermo, piuttosto mi farò trovare pronto alla prima occasione a campionato in corso. Stimo Cherubini, spero possa essere la volta buona per un ritorno».