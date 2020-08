Taison: «Inter? Una squadra che arriva seconda nel campionato italiano è da tenere d’occhio»

Taison, capitano dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match contro l’Inter

«Una squadra che arriva seconda nel campionato italiano è una che dobbiamo davvero tenere d’occhio. Hanno grandi giocatori, compresi molti internazionali. Quindi, queste semifinali sono piuttosto importanti per entrambe le squadre, soprattutto perché si tratta di una partita unica senza ritorno. Quindi lo vedo come un 50-50. Non siamo arrivati ​​fin qui per caso, ce lo siamo guadagnati. Quindi sarà una grande partita e speriamo di poter ripetere la grande prestazione che abbiamo fatto contro il Basilea. Certo che rispetteremo l’Inter, ma non smetteremo di giocare come facciamo, con gioia. Faremo quello che facciamo, anche se rispettiamo l’Inter».