Tardelli: «Il campionato mi sta divertendo. Scudetto? Occhio al Napoli…»

Le parole di Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, sulla lotta scudetto in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Marco Tardelli ha parlato a La Stampa della lotta scudetto in Serie A con il Napoli.

CAMPIONATO – «È divertente e pieno di sorprese, sia in negativo che in positivo. La squadra che più mi diverte è questo Napoli guidato da un conte in grande spolvero, Che con severità il rispetto paterno ha ricreato un nuovo Lukaku. Non tutti credevano nella sua scelta, avendo a disposizione Osimhen, ma come al solito ha vinto la sua testardaggine».

NAPOLI – «Da qui alla pausa di novembre avrà un calendario che potrà veramente farci capire quale sarà il suo percorso in questo campionato. Affronterà Milan a San Siro, Atalanta al Maradona e, sempre a San Siro, l’Inter di Inzaghi. Se Conte uscisse indenne e si ritroverebbe fra le mani una squadra sicura dei propri mezzi e un’atmosfera magica attorno».