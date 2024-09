Tardelli: «Frattesi merita FIDUCIA all’Inter, deve essere TITOLARE. Ricci? Mi ha colpito QUESTA cosa»

Le parole di Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus, sulle prestazioni di Frattesi e Ricci. Tutti i dettagli

Marco Tardelli ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prestazioni di Frattesi e Ricci in vista del ritorno della Serie A.

FRATTESI – «Bisognerebbe dargli fiducia anche nell’Inter. Certo, Inzaghi ne ha di forti a centrocampo, il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan è una sentenza. Non posso dire a Inzaghi chi far giocare o no, ma quanto sta facendo Frattesi in Nazionale è sotto gli occhi di tutti. È uno dei pochi centrocampisti che sa come farsi trovare al posto giusto al momento giusto. E poi segna gol pesantissimi, ha molto coraggio. Mi piace la personalità, deve migliorare nella gestione della palla e dell’attenzione. Però dai… Ero più bravo! Scherzi a parte, nessun confronto con i miei anni. Difficile collocare chi gioca oggi nella mia epoca, e viceversa».

RICCI – «Mi ha colpito la personalità con cui è sceso in campo contro la Francia e anche contro Israele. Spalletti l’ha buttato dentro e lui ha risposto presente, senza paura».