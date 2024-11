Tardelli: «Il Napoli si gioca già ora lo scudetto, ma spero in questa squadra»

Le parole di Marco Tardelli, ex centrocampista, sulla lotta scudetto dopo l’inizio di stagione perfetto del Napoli. I dettagli

Marco Tardelli ha analizzto Il Mattino della lotta scudetto in Serie A.

NAPOLI – «Conte non fa vedere quel gioco brillante che poteva essere di Sarri o di Sacchi. Ma è un gioco fatto di attenzione, di forza, sa strutturare bene una squadra. In questo mini tour ci si gioca il campionato. Io credo proprio che sia decisivo. Si diceva la stessa cosa di Spalletti e sappiamo com’è andata… Io vedo i volti dei giocatori del Napoli e sono facce convinte e non sono neppure affaticati. E sono sorridenti. E questa è una cosa molto positiva».

LOTTA SCUDETTO – «Considerando che la Juve deve ancora ‘trovarsi’ e penso stia vivendo un attimo di confusione, io spero ci sia l’Atalanta e mi farebbe molto piacere perché è una squadra che si è costruita nel tempo. Percassi sta creando una società ‘da coppe’ e nessuno se lo aspettava. Giocano bene, cambiano tanto ogni anno, ma rimangono sempre forti anzi spesso migliorano. Il gruppo Atalanta è ottimo ed è gestito bene da Gasperini. Insomma, quest’anno potrebbe anche farequel salto di qualità».