Igli Tare: «Albania forte, ha una grande rosa e può fare la GARA PERFETTA. BROJA può diventare un CAMPIONE se corregge una COSA. Ecco chi vi consiglio di ACQUISTARE...»

Le parole di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, sulla sfida agli Europei tra Italia ed Albania. I dettagli

In Italia ha trascorso una vita, da giocatore e da dirigente della Lazio. Igli Tare è la persona giusta per presentare Albania-Italia di sabato. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

ITALIA FAVORITA – «Dico no, anche viste le ultime prestazioni. É più esperta, è il suo unico vantaggio: a livello di qualità della rosa, l’Albania se la può giocare alla pari se gestirà bene il fattore emotivo. Servirà l’entusiasmo giusto: non eccessivo, perché ti può bloccare».

L’ALBANIA – «L’Albania conosce i punti di forza dell’Italia, soprattutto sulle fasce. E sa di dover fare la gara perfetta: intensità pazzesca e capacità di sfruttare ogni occasione. Ma è in un buon momento: ha giocato un girone di qualificazione spettacolare, dominando tutte le partite, e vincere aiuta a vincere. Deve solo alzare un po’ il livello di intensità: all’Europeo sarà molto più alto».

COSA HA PORTATO SYLVINHO – «Anzitutto un po’ di allegria, aiutato dai risultati. Concretezza e poi esperienza e preparazione internazionale: sua e del suo staff».

COSA FARE PER VINCERE – «Servirà una partita perfetta nelle due fasi, ma di tutti: linee strette, zero spazi sulla profondità o per gli uno contro uno».

BROJA – «Farà esperienza, ha tutto per diventare un attaccante di prima fascia a livello mondiale. Ho ancora qualche dubbio sull’atteggiamento: quando in campo dimostrerà sempre l’umiltà e lo spirito di sacrificio che servono a vantaggio del gruppo, confermerà quello che ci si aspetta da lui. Perché ha caratteristiche rare, nel calcio di oggi».

UN GIOCATORE PER IL CAMPIONATO ITALIANO – «Mitaj, terzino sinistro, giocatore d’altri tempi: 20 anni, velocità, tecnica. E anche Muçi, del Besiktas: ha talento e classe perfetti per il vostro calcio. O nostro calcio, se preferisce…»