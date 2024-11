Tchaouna torna sugli insulti contro il Twente: «Non c’è spazio per il razzismo nel calcio, ecco come è andata»

Loum Tchaouna è tornato a parlare degli insulti razzisti ricevuti in Europa League in Twente-Lazio da parte dei tifosi olandesi

In una intervista a SO FOOT.com Loum Tchaouna è tornato sugli insulti razzisti subiti in Europa League durante Twente-Lazio. Di seguito le sue parole.

«Avevamo appena segnato il secondo gol ed ero euforico. Mi sono congratulato con il mio compagno di squadra e a quel punto ho sentito dagli spalti grida e versi simili a quelli delle scimmie. Non capisco. Mi giro a quel punto e l’arbitro è vicino a me. Gli ho chiesto quindi se avesse sentito e avesse capito cosa stava succedendo. Lui però non ha fatto niente. Mi sono detto che non era possibile e mi sono arrabbiato. I miei compagni di squadra mi dicevano di calmarmi, ma non capivano bene, perché non avevano sentito gli insulti razziste. L’arbitro sarebbe potuto intervenire, parlare con il quarto uomo o il delegato di gara e fare qualcosa. Invece non ha fatto alcunché e a ruota l’allenatore mi ha sostituito. È la prima volta che mi succede una cosa del genere. Non c’è posto per il razzismo nel calcio. I calciatori hanno cercato di portare avanti questa battaglia. Se c’è unità di intenti e se tanti giocatori sbattono i pugni sul tavolo allora possiamo ottenere qualcosa. Ma anche le sanzioni devono cambiare, al momento sono troppo leggere. Queste cose devono essere punite severamente».