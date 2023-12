Tebas: «Nessuno vuole la Superlega. Storico rifiuto a Florentino»

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha parlato al Corriere della Sera della Superlega e del rifiuto del calcio al nuovo format proposta da Reichart

PAROLE – «Sono assolutamente convinto che non vedremo mai un format chiuso o semichiuso come la Superlega. Per un motivo semplice ma fondamentale: nessuno lo vuole, nemmeno i club che si sono iscritti alla Superlega del 2021. È stato storico il rifiuto che Florentino ha ricevuto anche stavolta, facendo capire di essere solo in questo progetto. Lo ricorderemo come il giorno in cui si è dimostrato ancora una volta che l’ecosistema calcio non vuole un format chiuso come la Superlega».