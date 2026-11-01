Che tegola per il Frosinone! Si fa male Raimondo: le ultime

L’attaccante classe 2004 lascia il campo dopo mezz’ora nella sfida con il Torino: ora si attendono gli esami per capire l’entità del problema

La decima giornata di Serie A si apre con una brutta notizia per il Frosinone. All’Anna Maria… allo stadio Benito Stirpe, nel match contro il Torino, Antonio Raimondo è uscito per infortunio al 30′, costringendo l’allenatore Massimiliano Alvini, tecnico toscano noto per il gioco propositivo, a un cambio forzato: al suo posto è entrato Daniel Bîrligea, centravanti romeno.

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Come è nato l’infortunio

L’episodio è accaduto poco prima della mezz’ora. Dalla propria metà campo Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna e in prestito ai ciociari, ha provato a innescare una ripartenza con un lancio lungo, ma è stato colpito duramente alla caviglia sinistra da Aboukhlal, esterno marocchino del Torino. Nel contatto l’articolazione ha subito una torsione innaturale, e per il difensore granata è arrivato anche il primo cartellino giallo della gara.

I soccorsi e il cambio

Il classe 2004 è stato soccorso in campo dallo staff medico del Frosinone, ha provato a rialzarsi e a riprendere il gioco, ma dopo pochi secondi si è accasciato a terra molto dolorante e ha chiesto il cambio. Alvini, dopo un breve consulto con i sanitari, ha scelto di inserire Bîrligea, mentre Raimondo si è seduto in panchina apparendo visibilmente nervoso, forse consapevole della gravità del problema.

Una perdita pesante per Alvini

Per i ciociari l’assenza, se confermata, sarebbe un colpo duro: Raimondo è il principale terminale offensivo della squadra, uno dei protagonisti dell’avvio di stagione con una media realizzativa da top scorer. L’attaccante dovrà sottoporsi nelle prossime ore a esami strumentali per chiarire la natura dell’infortunio e i tempi di recupero, sperando di evitare uno stop lungo.

La partita

Sul piano del campo, il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con ritmi bassi e poche occasioni da gol: l’unico episodio degno di nota è stato appunto l’infortunio dell’attaccante. Il Torino di Ignazio Abate, ex terzino di Milan e Nazionale, arrivava alla sfida decimo in classifica a quota 13 punti, dopo tre vittorie nelle ultime quattro giornate, mentre il Frosinone cerca di consolidare la propria posizione in classifica.