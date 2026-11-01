Nicola: «Per me l’arbitro oggi ha fatto benissimo»

Il tecnico del Venezia, Davide Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sfida di Serie A contro il Como. Le sue dichiarazioni qui

Dopo il ko per 1-0 contro il Como , ha parlato a Dazn il tecnico del Venezia Davide Nicola:

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RIGORE – «Per me l’arbitro oggi ha fatto benissimo, non ho capito cosa sia successo dopo. Ma ne dovrà rispondere l’AIA, non io»

PARTITA – «Questo non toglie che il Como sia una grande squadra, a me interessa recuperare tutte le energie possibili e cercare di andarci a prendere cosa meritiamo. Non voglio andare oltre. È la seconda situazione nell’arco di tre giorni. Già non è facile giocare contro certe realtà, ma stiamo facendo il nostro percorso. Perdere punti per situazioni che non dipendono da noi può far innervosire, ma noi dobbiamo restare tranquilli. Dire le cose in maniera educata per me fa sempre la differenza»

FUTURO – «Questa è la quarta partita, di cui tre giocate in una settimana. Abbiamo incontrato tre grandi squadre e una che lotta per il nostro stesso obiettivo. Abbiamo fatta delle ottime partite e la squadra sta rispettando quello su cui stiamo lavorando. Oggi tatticamente è stata una partita molto bloccata. Non possiamo perdere gli equilibri perché se lo facciamo corriamo dei rischi. La partita che arriverà (Udinese, ndr) è altrettanto importante perché ogni partita ci può dare qualcosa in termini di crescita e in termini di risultati. Per me la differenza la fa l’energia che riesci a mantenere anche di fronte alle ingiustizie, oltre al lavoro che c’è da fare»