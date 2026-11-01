Sarri: «Vogliamo costruire le basi per un grande ciclo»

Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Parma. Le sue dichiarazioni le trovi qui

Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: le sue dichiarazioni.

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OBIETTIVI – «Siamo ambiziosi e vogliamo costruire le basi per un nuovo e grande ciclo. Non è un percorso facile ripartire dopo un altro ciclo di alto livello, si sta complicando visto gli infortuni però la nostra voglia è quella di fare un grande ciclo come quello precedente»

INFORTUNI – «Ho tutti i dati fisici di questi anni da quando ho cominciato ad allenare: quella che ha corso di meno è stato il Chelsea nonostante si dica che in Premier League si corra di più. Il volume nostro è più alto sulla corsa, poi è chiaro che la qualità della rosa può fare la differenza. Nelle ultime partite abbiamo fatto numeri di altissimo livello come contro il Frosinone, abbiamo una media di 59 minuti di tempo effettivo sui 41 di uel match: in 18 minuti in meno abbiamo fatto gli stessi numeri delle altre partite. Su questo aspetto la squadra sta facendo numeri fisici importanti. Sugli infortuni valuteremo, spero qualcuno di ritrovarlo prima, anche perché 3 partite in 6 giorni sono tanti»

SAMARDZIC – «In un centrocampo a due diventa difficile schierarlo in quella posizione dove giocava quando in mezzo venivano schierati in tre. Samardzic è un giocatore tecnico su cui conto: non ha giocato nelle ultime due partite, ma anche perché poi le gare sono andate in un certo modo. Se fossimo stati in vantaggio a Firenze sicuramente l’avrei fatto entrare, però ho fatto entrare Sulemana perché volevo vincerla»

EQUILIBRIO E COMPATEZZA – «Contro il Frosinone è venuto un tipo di partita in cui era difficile rimanere corti e compatti: quando si recuperava palla si riscontravano degli spazi pericolosi. La squadra deve essere più corta e compatta, meno aperta quando vengono su gli avversari. Tante cose sono da mettere a posto: dobbiamo avere una fase difensiva anche più alta, dietro è stato stravolto tutto dove hanno giocato molti. La squadra vive in un contesto dove tale concetto è sempre ribadito ripetutamente. Non esistono problemi di questo tipo, stesso discorso per i tifosi: il pubblico ha fischiato a fine partita per la delusione dopo il pareggio, ma ci ha dato una mano per 95 minuti. Abbiamo bisogno del sostegno della nostra gente, sono convinto che loro ci daranno una grande man»

VERA ATALANTA – «Siamo in un momento d’urgenza dove bisogna gestire questo aspetto. In fase offensiva comincio a vedere cose importanti. L’aspetto che bisogna migliorare è sicuramente il fatto di creare poche occasioni rispetto a quello che possiamo realmente fare. Poi è chiaro che serva migliorare la fase difensiva in tutte le varie zone del campo. Gli infortuni ci hanno rallentato. Scalvini? E’ stato un po’ improvvisato visto l’infortunio di Kristensen all’inizio».