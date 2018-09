La squadra DAZN per la Serie A: telecronisti, commentatori e non solo…

Telecronisti, commentatori, opinionisti e conduttori di DAZN: ecco la squadra per la Serie A al completo

DAZN e la Serie A: un binomio che si arricchisce di particolari e personalità. Importantissime quelle dell’emittente, al debutto assoluto in questa stagione, di proprietà di Perform: per il massimo campionato italiano infatti la piattaforma in streaming, disponibile per dispositivi mobili e smart tv, non ha puntato soltanto sulla bellezza e professionalità di Diletta Leotta, sicuramente uno dei volti in assoluto più noti e famigliari per i telespettatori, ma anche e soprattutto su una squadra di telecronisti, commentatori tecnici ed opinionisti di primissimo ordine. Spicca, su tutti, il nome di Pierluigi Pardo, arrivato direttamente da Premium Sport (ma rimarrà comunque nella squadra di Mediaset alla conduzione di Tiki Taka e Pressing).

Tra le figure più conosciute al pubblico c’è anche quella dell’ex allenatore di Palermo ed Udinese, tra le altre, Francesco Guidolin, impegnato a fare da spalla nelle telecronache di moltissimo match di questa stagione. Da Mediaset arriva anche Massimo Callegari, che sarà prima voce di tanti incontri di prima serata. A bordocampo la presenza femminile non solo della Leotta: insieme all’ex Sky figura per esempio il nome di Giulia Mizzoni, che condurrà i pre ed i post-partita delle partite DAZN in esclusiva. Per la quota ex calciatori come non citare l’ex Milan Andriy Shevchenko e l’ex Inter Luis Figo, che saranno impegnati nel ruolo di opinionisti, mentre Paolo Maldini, attuale direttore dell’area tecnica rossonero, figura nell’organico DAZN soltanto come brand ambassador (ovvero testimonial). Qui di seguito ecco la completo la squadra dell’emittente streaming: