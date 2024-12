Ten Hag pronto a ripartire dopo il flop United? Ecco quale potrebbe essere la prossima panchina

Erik ten Hag potrebbe tornare a breve su una panchina europea dopo l’addio al Manchester United, ecco cosa può succedere

Erik ten Hag pronto a tornare subito in sella dopo il fiasco al Manchester United? Il tecnico olandese dopo l’addio ai Red Devils potrebbe essere il nuovo allenatore del RB Lipsia.

Come riportato da Sky Sport DE, la squadra della Red Bull sta attraversando un momento di crisi e non vince da 6 partite consecutive. La panchina di Marco Rose si è fatta quindi molto traballante e tra i candidati a prendere il suo posto in caso di esonero c’è anche l’allenatore olandese.