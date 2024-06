Tessmann Inter, il DS del Venezia Antonelli CHIARISCE la TRATTATIVA con la società nerazzurra

Tessmann-Inter, il DS del Venezia Antonelli ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti di tale trattativa di calciomercato

Intervistato dai cronisti presenti fuori dalla sede nerazzurra, Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha parlato così degli intrecci con il calciomercato Inter: su tutti quello che riguarda Tessmann.

PAROLE – «Sì, avevamo degli argomenti ma non è l’unico. È ancora presto. Si parla, si capisce. Vedremo. Oristano al Venezia? È un ragazzo che ci interessa, ma adesso è presto. Non ho visto il suo procuratore, dico la verità. C’è stato un saluto, Ho parlato con Ausilio tutto il tempo. Vediamo dai, adesso è presto. Di Francesco? Sì, i prossimi giorni andremo avanti su questo aspetto. Ci sono da capire alcune cose però dopo l’addio di Vanoli che ringraziamo ancora una volta per il lavoro eccezionale, sicuramente il nostro nome in testa è Di Francesco. Valentin Carboni? Vediamo, vediamo. Son tanti giocatori bravi e come ho detto l’altra volta c’è il rispetto verso la figura dell’allenatore: lui è più importante dei giocatori. Stankovic? Vediamo, non possiamo prendere tutta l’Inter».