Theo Hernandez, rinnovo con il Milan a rischio? Ecco le ultime indiscrezioni

Theo Hernandez, novità importanti sul rinnovo contrattuale con il Milan. Cessione in vista per il terzino francese?

Clamorosa indiscrezione sul calciomercato Milan rilasciato da Radio Rossonera relativamente al rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026: abbastanza ricercato da molte big europee nella prossima sessione di mercato.

Secondo Radio Rossonera al momento per il rinnovo di Theo Hernandez sarebbe tutto fermo: non ci sarebbe stato nessun incontro tra le parti, nè alcun contatto. Da capire dunque se nei prossimi giorni il contatto andrà effettivamente in scena: Theo vuole restare a Milanello.