Theo Hernandez, futuro con il Milan in dubbio: rendimento deludente, ma per il rinnovo di contratto...

Theo Hernandez, futuro con il Milan adesso in bilico: rendimento deludente, ma per il rinnovo di contratto… Le ultime sul terzino

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è in bilico. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il terzino francese, nonostante il rendimento fino ad ora deludente, per il suo rinnovo di contratto chiede più soldi rispetto a 4,5 milioni attuali. L’intesa potrebbe raggiungersi, ma potrebbe anche non bastare…

Il possibile rinnovo, infatti, potrebbe essere una mossa per evitare di perdere Theo Hernandez sul calciomercato a prezzo inferiore. Se a gennaio è difficile che possa andare via, nell’estate del 2025 l’addio sarebbe assolutamente possibile. Occhi attenti del Bayern Monaco, club che in passato aveva mostrato interesse per il terzino rossonero ed ex Real Madrid.