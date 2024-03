Theo Hernandez Milan, cessione in vista? Fissato il prezzo

Theo Hernandez sta trascinando il Milan in questo periodo e sul francese si stanno muovendo i top club europei

Il Bayern Monaco, tra le altre, lo ha messo nel mirino per la prossima estate. Il Milan vorrebbe blindarlo con un rinnovo ma potrebbe cedere nel caso in cui dovessero arrivare proposte da circa 100 milioni di euro. Questo, secondo la Gazzetta, il prezzo fissato dalla dirigenza per la cessione di Theo.