Theo Hernandez Milan, spunta una novità importante sul rinnovo. Arriva la decisione definitiva rossonera

Theo Hernandez Milan, rinnovo sempre più vicino! Le ultimissime notizie sui rossoneri e su quello che sarà l’accordo definitivo

La storia tra Theo Hernandez e il Milan è destinata a continuare nonostante quelle che sono state le ultime polemiche. Il terzino, decisivo nella finale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri, è sempre più vicino al rinnovo di contratto.

Come riportato da Longo l’ex Real Madrid dovrebbe firmare un’estensione fino al 2029. Questa notizia non può far altro che rendere felice sia società che tifosi!