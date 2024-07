Theo Hernandez Milan, NUOVA MOSSA di Furlani per il rinnovo: LA VOLONTÀ del francese è chiara. Le ultimissime

Theo Hernandez, assieme alla sua Francia, domani disputerà il quarto di finale di Euro 2024 contro il Portogallo. Una sfida delicatissima, quella contro Cristiano Ronaldo, che gli permetterebbe – in caso di vittoria – di accedere alle semifinali.

Parlando di Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport, a fine Europeo è previsto un incontro con la dirigenza per discutere del rinnovo. La volontà del terzino è chiara: proseguire in rossonero con uno stipendio pari a quello percepito da Leao.