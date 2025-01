Thiago Motta: «Mercato? Siamo pieni di alternativa in quella posizione. Ecco perché non ha giocato Vlahovic»

Thiago Motta, allenatore della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla partita che si affronterà contro il Club Brugge

In conferenza stampa, l’allenatore della Juve Thiago Motta, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara di Champions League contro il Club Brugge.

ABBONDANZA IN ATTACCO – «Sono felice perché dà alternative anche a partita in corso. Sperando che si dia continuità: i giocatori, dall’inizio e a partita in corso, possono aiutare la squadra».

BRUGGE – «È un’ottima squadra, lo sappiamo, in casa è complicato giocarci contro. Noi siamo pronti a tutto, dobbiamo fare una grande prestazione per arrivare al nostro obiettivo che è la vittoria».

VLAHOVIC – «Gioca domani? Non te lo posso dire. In panchina con il Milan? No, era tecnica. Lui è tornato dopo un fastidio al flessore. Ora abbiamo tante scelte: l’importante non è fare attenzione alla quantità del minutaggio dei giocatori ma la qualità. Possono fare la differenza».