Thiago Motta: «Preoccupato? Dobbiamo pensare a fare una grande partita. Quel giocatore domani non ci sarà»

Thiago Motta pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia dell’ottavo match di Champions League 2024/25

La Juve affronta il Benfica domani, nell’ottavo match della nuova Champions League.

Ecco le parole di Thiago Motta in conferenza stampa alle 13.30 per presentare il match davanti ai media targata Juventusnews24

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Una partita di livello e noi fare bene in tutti gli aspetti del campo per ottenere la vittoria domani».

CAMBIASO – «Non sarà a disposizione. Ha avuto questa situazione nella sua caviglia, era rientrato col gruppo e stava partecipando cercando di aiutare la squadra. Non si sente al 100% e ha preferito prendersi del tempo e curare del tutto il suo fastidio alla caviglia».

PREOCCUPATO DOPO NAPOLI – «La prospettiva è domani, fare una grande partita per ottenere una vittoria. Non ci piace perdere, dobbiamo dimenticarla il prima possibile, recuperare e pensare alla prossima. Domani abbiamo un’altra grande partita, dobbiamo fare una grande prestazione per ottenere la vittoria».

RILANCIARSI IN EUROPA – «L’obiettivo finale è arrivare alla vittoria e per farlo esiste il lavoro quotidiano dove tutto il club, i ragazzi, lo staff, lo fa con grande impegno per arrivare ai successi. A volte ci siamo riusciti altre no, non siamo soddisfatti perché l’obiettivo è sempre vincere. Domani abbiamo un’altra grande opportunità per arrivare al risultato. Non possiamo essere contenti dell’ultima partita ma abbiamo fatto un grandissimo primo tempo contro una squadra che sta bene. Vedo una squadra che sta molto bene, domani abbiamo un’opportunità per dimostrare ancora una volta il nostro valore, cercando sempre alla fine la vittoria».