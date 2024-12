Thiago Motta sicuro: «Domani cinque assenze. Contento per Nico Gonzalez. Una vittoria aiuta perché...»

Thiago Motta pre Juve Venezia: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 16ª giornata di Serie A 2024/25

Nel giorno di vigilia, venerdì 13 dicembre, Thiago Motta, allenatore della Juve, interviene in conferenza stampa alle 13.45 per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

COME STA LA SQUADRA – «Stanno bene, fisicamente e mentalmente. Una vittoria aiuta, ma anche quando non abbiamo vinto ho sempre visto il gruppo concentrato sulla prossima partita».

APPROCCIARE BENE AL VENEZIA DOPO IL CITY – «Il nostro approccio sulle partite è sempre lo stesso. Siamo concentrati e determinati, abbiamo lo stesso rispetto per tutte le avversarie, così come col Venezia domani per fare del nostro meglio. Con unità, solidarietà, interpretando il gioco, le fasi, per fare una grande partita».

NICO GONZALEZ E CAMBIASO – «Indisponibili Bremer, Cabal, Milik e Rouhi non ci sarà perché ha un infortunio non grave ma muscolare e non potrà essere con noi domani. Cambiaso non è ancora recuperato, ha dolore e non è in condizione di disputare la partita domani. Nico Gonzalez rientra in gruppo, è contento: insieme allo staff abbiamo lavorato tantissimo per farlo mettere a disposizione del gruppo. Vedremo domani, speriamo di dargli un po’ di minuti, non è sicuro».

FORMAT DELLA CHAMPIONS LEAGUE – «L’ho già detto tante volte, è un’esperienza nuova per tutti, un modo diverso per affrontarla. Si vede anche in classifica, fa parte del gioco e dobbiamo adattarci al meglio per disputare le partite al massimo senza fare troppi conti».

VLAHOVIC – «Ha fatto molto bene, soprattutto nel secondo tempo. Ha fatto meglio nella ripresa, così come la squadra. Sono contento per lui, per la prestazione che ha fatto, continua a lavorare bene. Domani è un’altra opportunità per fare una grande partita».