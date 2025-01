Thiago Motta: «Siamo i primi ad essere arrabbiati per le mancate vittorie, ma dobbiamo avere questa convinzione...»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida dei bianconeri contro l’Atalanta

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani della Juve contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

COME STA LA SQUADRA DOPO IL DERBY – «Il gruppo sta recuperando dal derby, fisicamente e mentalmente. Siamo arrabbiati per non aver vinto ma già concentrati sulla prossima partita contro una squadra che sta bene e andremo ad affrontare dando il nostro massimo».

KOOPMEINERS – «Qualcosa di curioso no, è la persona che mi aspettavo. Un ragazzo che dà tanto, nel quotidiano. Si allena sempre molto bene, aiuta i suoi compagni, si mette in difficoltà per la squadra, in tanti momenti della partita potrebbe non farlo e passerebbe una cosa che nessuno vede ma lui lo fa perché vuole aiutare e vincere. Domani torna in un posto in cui è stato bene, in cui ha dato tantissimo. Sarà una partita speciale per lui: deve dare il suo massimo, controllare a livello emotivo».

INDISPONIBILI – «Non ci saranno Bremer, Milik, Cabal, Conceicao e vediamo Vlahovic oggi in allenamento se sarà con la squadra».

GASPERINI – «Si è evoluto sicuramente ma già prima era un grandissimo allenatore. Era molto esigente, che voleva andare sempre in attacco, che voleva una squadra che giocasse bene a calcio. L’Atalanta è una squadra che attacca con tanti uomini, cambia qualcosa con i 3 attaccanti. Evoluto sicuro ma continua a essere un grandissimo allenatore del nostro campionato».

GIUSTO PARLARE DI CRISI – «Noi siamo i primi arrabbiati di non vincere. Nell’ultima partita abbiamo creato ma non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Lavoro, lavoro, essere positivi. Avere la convinzione che si sta facendo bene. Per questo ci prepariamo bene in settimana».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM