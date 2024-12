Thiago Motta: «Juve, importante vincere contro la Fiorentina. Abbiamo recuperato quel giocatore e su Nico Gonzalez...»

Thiago Motta, tecnico dei bianconeri, ha rilasciato qualche dichiarazione in vista di Juve Fiorentina: match della 18ª giornata di Serie A 2024/25

Alla vigilia di Juve Fiorentina Thiago Motta interviene in conferenza stampa alle 13.00 per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

PARTITA IMPORTANTE DOMANI – «Importante perché è la prossima partita contro una squadra che arrivava da una serie di vittorie. Abbiamo recuperato alcuni giocatori che non han partecipato nelle ultime gare. Siamo concentrati sul fare la partita giusta domani, contro una squadra forte e dobbiamo affrontarla nel modo giusto».

FIORENTINA – «Hanno un ottimo allenatore, molto preparato, che sta dimostrando in questi anni di aver sempre fatto un ottimo lavoro. Hanno giocatori di qualità a livello individuale. Per caratteristiche sanno giocare bene a calcio se gli lasciamo spazio ma quando affrontano squadre come la nostra in contropiede sono pericolosi. Dobbiamo fare la partita giusta, avere grande equilibrio di squadra».

INFORTUNATI – «Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Nico Gonzalez non ha partecipato con il gruppo negli ultimi giorni ma sarà col gruppo, abbiamo recuperato Danilo e Koopmeiners. Rouhi e Weah dobbiamo aspettare, così come Milik».