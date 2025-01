Disastro Juve, Thiago Motta alla sbarra degli imputati: contro il Benfica nessuna reazione, squadra smarrita e dalla panchina nessuna risposta

Le pagelle di Thiago Motta dopo la sconfitta della Juve contro il Benfica: squadra in crisi e allo sbando, il tecnico tra i principali indiziati

La Juve chiude il girone con una sconfitta che di per se non cambia le cose – i bianconeri erano già certi dei playoff – ma che arriva a pochi giorni dal ko con il Napoli e certifica la crisi della squadra di Thiago Motta. Proprio il tecnico è tra i principali indiziati del momento negativo: a differenza del Napoli non c’è nemmeno quel primo tempo su cui sembrava potersi costruire qualcosa. Benfica in controllo totale, Juve allo sbando e le pagelle il giorno dopo non sono tenere.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Seconda sconfitta consecutiva dopo quella in campionato contro il Napoli. Non c’è reazione e neanche pericoli, solo tanti fischi dalle tribune».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Un primo tempo chiuso tra bordate di fischi è lo specchio delle difficoltà tecniche e psicologiche della squadra che proseguono per tutta la gara. Buio pesto per la Juve che non si ritrova più».

TUTTOSPORT 5 – «A differenza della deludente gara contro il Napoli, questa volta la sua Juve decide di non giocare nemmeno il primo tempo. In una situazione di emergenza come questa, con mezza difesa ai box, forse pensare alla difesa a tre non sarebbe stata una cattiva idea. Urgono rimedi alla svelta, e non solo sul mercato…».

CORRIERE DELLA SERA 4 – «La squadra gli si scioglie in mano alla prima difficoltà, e non è la prima volta».