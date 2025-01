Thiago Motta: «Nella ripresa abbiamo dominato, ma non siamo riusciti a calciare; troppi pareggi? Perso solo 2 partite su 27 con una rosa giovane»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri contro il Torino

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Torino. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

ALTRO VANTAGGIO SPRECATO – «Vi spiego la partita, abbiamo fatto molto bene all’inizio. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati con una squadra che buttando la palla in area crea situazioni pericolose. Non tantissime onestamente. Abbiamo preso questo gol, potevamo essere più aggressivi o non far arrivare l’avversario in una zona pericolosa, ma glielo abbiamo permesso e hanno preso un bel tiro di sinistro. Dopo nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo dominato, siamo andati avanti e non abbiamo concluso. Per questo abbiamo pareggiato».

LA JUVE FA FATICA SE SI ABBASSA – «Nel primo tempo abbiamo iniziato molto bene. Dopo ci siamo abbassati piano piano. Quando ci abbassiamo così la squadra avversaria inizia a venire e a buttare la palla in area. Abbiamo preso il gol in una situazione dove potevamo fare meglio nell’andare ad accorciare. Il giocatore del Torino ha trovato un tiro facendo passare la palla nell’unico posto dove poteva. Non concludendo le azioni che abbiamo creato non abbiamo vinto la partita».

DISCORSO ALL’INTERVALLO – «Abbiamo parlato di questa situazione, che dobbiamo andare in avanti per non lasciare la squadra avversaria nel prendere campo. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio, ma non siamo stati bravi a concludere».

12 PAREGGI – «Qualche pareggio di troppo, viste le partite dove siamo andati in vantaggio. Ma penso che ne abbiamo fatte 27 perdendone solo 2 con una rosa giovane, con qualche infortunio che non è mai stato un alibi. Ora recupriamo i ragazzi che hanno fatto un grande sforzo pensando già alla prossima partita con l’Atalanta».

DOUGLAS LUIZ – «Ottima prestazione, sono contento perchè abbiamo bisogno di più giocatori in forma possibili per le partite che dobbiamo affrontare».

COME STA CAMBIASO – «Dopo l’infortunio ha avuto difficoltà a rientrare con la squadra. In questo momento lo devo ringraziare, è sotto anti infiammatori per partecipare, per allenarsi.I Oggi è entrato bene, speriamo riprenda la forma fisica il più presto possibile perchè aiuterà la squadra ad alzare il livello».