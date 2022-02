ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Thiago Motta: «Con la Salernitana gara impegnativa. Noi fortunati? Rispondo così». Le dichiarazioni del tecnico dello Spezia

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, parla in conferenza stampa all’antivigilia del match con la Salernitana.

ALLENATORE DI GENNAIO – «I riconoscimenti fanno sempre piacere, però devo dire che il mio orgoglio è vedere i ragazzi che si impegnano ogni giorno e che ogni giorno fanno un lavoro fantastico, sia chi gioca che chi ha giocato meno. È un riconoscimento di tutti, anche dei giocatori, e noi da fuori possiamo parlare e discutere, ma sono loro che mettono in pratica le cose e lo stanno facendo molto bene, sia in partita che in allenamento».

SALERNITANA – «Una partita impegnativa, contro una avversaria diretta. Noi ci prepariamo bene, al massimo e arriviamo nel modo giusto per affrontarli. È una avversaria diretta, per noi non cambierà niente rispetto a quanto fatto fino ad oggi».

SPEZIA FORTUNATO – «Non credo molto nella fortuna, ma la fortuna va cercata e noi ci proviamo con lavoro, professionalità, responsabilità. È quello che stiamo facendo, e alla fine arrivano anche i risultati, ma non a caso. Senza lavoro non ci sono i premi per il risultato, poi ognuno ha le sue idee e opinioni, che rispetto, »ma io vedo una squadra che lavora molto bene e ha avuto risultati positivi»