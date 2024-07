Thiago Silva Fluminense, la POLEMICA: «Come si fa a giocare alle 11 di mattina con questo CALDO?»

La polemica di Thiago Silva con il campionato brasiliano: «Farci giocare alle 11 di mattina con questo caldo? Assurdo!»

Polemica in Brasile da parte di Thiago Silva: il difensore ex Milan e Chelsea è passato alla Fluminense. Dopo l’ultima vittoria contro il Red Bull Bragantino, il difensore si è sfogato sull’orario della partita, le 11 del mattino, nonostante il caldo afoso.

«Per l’amor di Dio, non possiamo giocare a quest’ora, alle 11 del mattino. Le persone hanno bisogno di interrogarsi su questo tema. Lasciamo un po’ da parte ciò che andrà a beneficio delle persone che organizzano tutto questo, le partite così presto non hanno senso. È una cosa disumana. Di questi tempi ci alleniamo alle 9 proprio per sfuggire al caldo delle 11 e poi ci fanno giocare a quest’orario, mi sembra assurdo».