Tielemans: «Non mi pento di essere rimasto al Leicester»

Le parole di Youri Tielemans, centrocampista del Leicester ultimo in classifica in Premier League e molto ricercato sul mercato

Youri Tielemans ha commentato della scelta di rimanere al Leicester fatta in estate. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sports.

TIELEMANS – «Al momento non ho intenzione di parlare molto della mia situazione contrattuale, non ho lasciato Leicester in estate perché ho sempre detto che lo avrei fatto solo per il progetto giusto. Non è che adesso con le cose che non vanno bene debba dire di essermi pentito della scelta».