Tomori: «Mi sento milanista. Sul ritorno di Ibrahimovic dico...»

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha parlato a Sportmediaset della stagione dei rossoneri, ma non solo

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha parlato a Sportmediaset della stagione dei rossoneri, ma non solo.

IBRAHIMOVIC – «Lui ha una mentalità vincente, vuole vincere sempre ed era così sia in campo o quando era infortunato. Mi aspetto che sarà così anche questa volta, è una mentalità che si allinea bene col Milan. Sono contento che sarà nuovamente con noi. Il Monza? Stiamo lavorando sul restare concentrati e focalizzati per 95 minuti, per l’intera partita. Ultimamente abbiamo perso un po’ di punti e ora dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi più che guardare la classifica».

RAPPORTO COL MILAN – «Quando sono arrivato qui non giocavo da quasi un anno, mi hanno dato subito tanti consigli per migliorare, mi sento valorizzato e questo per me fa la differenza. Mi sento milanista».

CONTINUA SU MILANNEWS24