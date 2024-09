Luca Toni: «Juve, Motta farà del crescere VLAHOVIC, lo completerà. KOOPMEINER e YILDIZ, ecco cosa aspettarsi. Douglas LUIZ fuori? Deve capire QUESTO...»

Le parole di Luca Toni, ex attaccante, sul progetto della nuova Juventus di Thiago Motta. I dettagli

Nella sua carriera Luca Toni, campione del mondo nel 2006, ha avuto una piccola parentesi nella Juventus. A La Gazzetta dello Sport esprime le sue sensazioni dopo l’inizio della stagione.

VLAHOVIC DA 30 GOL – «Motta coinvolge molto il centravanti nel gioco e questo aspetto può solo fare bene a Dusan, che ha la possibilità di completarsi. Un killer d’area, Vlahovic, lo è sempre stato e sono convinto che i suoi gol li realizzerà sempre».

KOOP E YILDIZ PER DUSAN – «Koopmeiners e Vlahovic possono fare uno la fortuna dell’altro, anche in zona gol. Le imbucate dell’olandese saranno fondamentali per Dusan. Ma sono convinto che i movimenti del serbo libereranno spazi importanti per Koop, velenosissimo quando prende la mira. Sarà prezioso anche Yildiz, che può diventare la rivelazione della Juve. Il nuovo numero 10 è un giocatore moderno: ha fantasia, salta l’uomo e poi è scuola Bayern, una sicurezza».

CONCEICAO – «Possiede colpi interessanti, poi è molto rapido ed è abile nell’uno contro uno: il calcio sta andando in questa direzione. Sono curioso anche io di vederlo nella Juve. Mi aspetto molto da Nico Gonzalez, che alla Fiorentina ha alternato alti e bassi: ma il giocatore non si discute».

DOUGLAS LUIZ NON ANCORA TITOLARE – «Abbiamo capito tutti, anche noi che siamo fuori, che Thiago Motta non guarda al nome che c’è scritto sulla maglietta, ma a quello che vede durante gli allenamenti. Se il giocatore lo capisce, è un vantaggio per tutti. Soprattutto perché le qualità e lo spessore internazionale di Douglas Luiz non sono in dubbio».