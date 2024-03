Luca Toni: «Pochi giocatori italiani all’estero e pochi pure in Serie A…»

Le parole di Luca Toni, campione del mondo nel 2006, sul come mai il numero di italiani all’estero è calato negli ultimi anni

La Gazzetta dello Sport oggi propone un’interessante inchiesta nella quale si evidenzia come il calcio italiano esporti pochi giocatori all’estero in relazione a quanto avveniva un decennio fa. A tal proposito interroga Luca Toni, campione del mondo 2006, che ha giocato in Germania nel Bayern dal 2007 al 2010.

IL PROBLEMA PRINCIPALE – «Il problema secondo me non è se e perché pochi calciatori italiani vanno a giocare all’estero, ma perché non ci sono ci sono più italiani nei grandi club nostrani? Quanti gli azzurri in Inter, Milan, Juve, Roma? E così non creiamo più giocatori di alto livello. Se ne abbiamo noi in casa come facciamo a esportarne?».

LA CRISI DEI VIVAI – «Esatto, le nostre squadre Primavera più forti hanno pochissimo italiani e quindi è chiaro che che non ne trae beneficio la squadra maggiore e così via le varie nazionali Under e quella dei grandi, e tutti i vari campionati. Per andare all’estero devi avere la vetrina della Champions o della nazionale, se no il mercato non ti vede neanche».