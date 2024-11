Torino, si fa male Adams: cos’è successo nel match con la Fiorentina, le sue condizioni verso la Juve

Colpo di scena in Torino Fiorentina, si è fatto male Che Adams, cos’è successo all’attaccante scozzese e le condizioni verso la Juve

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) Subito primo grande colpo di scena in Torino Fiorentina: si è fatto male Che Adams, che dopo appena quindici giri di orologio dal calcio d’inizio del match valido per la giornata numero 11 di Serie A chiede il cambio e lascia sconsolato lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Nasce tutto da una conclusione tentata in porta dallo scozzese (deviata per altro in angolo dalla difesa viola). Subito dopo aver calciato infatti, l’attaccante ha iniziato a lamentare vistosamente un fastidio alla coscia. Qualche minuto più tardi – al quarto d’ora di gioco appunto – il Torino tenta una seconda percussione nell’area avversaria, anche in questo caso tentativo prontamente murato dalla difesa gigliata.

Non appena il pallone esce dal campo però, lo stesso Adams si getta a terra mimando altrettanto vistosamente il gesto del cambio e tastando ancora con la mano la coscia. A quel punto per Paolo Vanoli ed il suo staff non ci sono dubbi: punta richiamata in panchina, al suo posto entra il giovanissimo classe 2005 Nije. Ancora da capire naturalmente le condizioni del funambolo granata, specialmente in previsione dell’imminente derby contro la Juventus (sabato nove settembre i sabaudi faranno tappa tra le mura dell’Allianz Stadium). In ogni cason Adams, e questa non può che essere una buona notizia comunque, è uscito camminando sulle proprie gambe dal rettangolo verde. Torino in ansia.