Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 11ª giornata di Serie A Torino Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Neanche il tempo di smaltire il turno infrasettimanale che Torino e Fiorentina tornano subito in campo. Allo stadio Olimpico Grande Torino va infatti in scena il match valido per la giornata numero 11 di Serie A. Davanti, due squadre reduci da momenti diametralmente opposti. Se i granata sono reduci da 4 ko nelle ultime 5 giornate di campionato, 4 sono le vittorie inanellate dai viola in altrettante partite.

Attualmente decima e quinta formazioni della classifica le due squadre sono quindi chiamate ad un successo per migliorare la propria posizione. I gigliati per tentare addirittura l’assalto al primo posto (complice il recente ko del Napoli), i sabaudi per ritrovare serenità dopo un ottobre – sportivamente parlando – in chiaroscuro, in attesa dell’imminente derby con la Juventus. Appuntamento alle 15 quindi, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Fiorentina.

TORINO FIORENTINA LIVE

🔴Inizia Torino Fiorentina

1′ – Atmosfera da brividi al Grande Torino, coreografia della curva Maratona e applausi reciprochi – causa il gemellaggio che lega le due squadre – tra tifosi granata e viola

4′ – Palleggio Torino in questo avvio: i padroni di casa mantengono il possesso palla, difende bene la formazioni allenata da Palladino

6′ – Punizione Torino: tiro dai 30 metri da parte di Saul Coco, palla ben alta sopra la traversa

9′ – Ancora possesso Toro: i ragazzi allenati da Paolo Vanoli mantengono bene il pallone, compatta dietro la linea della sfera la formazione ospite

11′ – Ci prova Adams: contropiede magistrale del Torino. Adams porta palla in avanti, sterza sulla trequarti, calcia e il suo tiro viene deviato in angolo

12′ – Ancora una chances per il Toro: sugli sviluppi di calciodangolo viene servito Vlasic a rimorchio, la sua conclusione dal limite dell’area termina sopra lo specchio difeso da De Gea

15’ – Si fa male Adams: colpo di scena al quarto d’ora di Torino Fiorentina, si è fatto male Adams. Azione in contropiede per i granata, con Pedersen che tenta un diagonale ben murato dalla difesa viola. Tutto fermo però, a terra c’è il compagno Adams che richiede l’intervento dei sanitari

17’ – Cambio Torino: non c’è la fa Adams, lo scozzese fermo a terra lamenta un dolore alla coscia, al suo posto entra il giovane Nije

25′ – Si abbassano i ritmi: dopo un avvio col piede premuto sull’acceleratore ora le due squadre sembrano aver diminuito l’intensità di gioco, ne risente lo spettacolo

30′ – Cresce la manovra viola, la squadra di Palladino sembra aver trovato le giuste misure: tiene botta la formazione allenata da Paolo Vanoli

⚽43′ – GOL DELLA FIORENTINA: Kean sblocca la gara! Errore c-l-a-m-o-r-o-s-o della difesa del Torino, su un lancio lungo Maripan sbaglia completamente le misure lasciandosi sfilare alle palle palla e attaccante. Solo davanti a Milinkovic Savic l’ex Juve non può sbagliare e infila in rete

44′ – Gol annullato al Torino: sugli sviluppi di calcio di punizione Maripan incorna alla perfezione di testa. La sua conclusione termina in rete ma è tutto fermo per fuorigioco. Il var conferma la prima decisione: off-side, questione di centimetri

45′ – 2minuti di recupero

45 + 2′ Fine primo tempo

TORINO FIORENTINA LIVE 0-1

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ricci, Sosa; Vlasic; Adams, Sanabria.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Ilic, Lazaro, Dembele, Vojvoda, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Bianay Balcot, Njie.

Allenatore: Vanoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Richardson; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Ikone, Moreno, Martinez Quarta, Adli, Kayode, Baroncelli, Parisi, Rubino, Kouame.

Allenatore: Palladino

ARBITRO TORINO FIORENTINA: Federico La Penna