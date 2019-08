Torino, agente Verdi: «Granata, nessun accordo. Mazzarri suo estimatore»

Verdi al Torino: il commento dell’agente del fantasista del Napoli sulle voci di mercato riguardanti il suo assistito

Verdi andrà al Torino? La risposta all’interrogativo giunge dall’agente del giocatore, Orgnoni, interpellato da Radio Kiss Kiss.

Ecco le parole: «Continuo a leggere che Simone ha l’accordo con altri club come il Torino, nulla di tutto questo. Futuro granata? Potrebbe essere una soluzione, sappiamo che Mazzarri è un suo estimatore. Verdi non vuole andare via da Napoli, vuole semplicemente giocare a calcio».