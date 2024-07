Raoul Bellanova del Torino è nel mirino del calciomercato Roma, ecco la mossa dei tifosi giallorossi, perchè Davide Vagnati sarà decisivo

Il Torino, in materia di calciomercato, è – almeno per il momento – ancora un cantiere a cielo aperto. Già, perché nell’arco dell’estate lo scacchiere sabaudo si è ritrovato quasi improvvisamente orfano di alcuni dei propri interpreti più preziosi. Da Buongiorno a Rodriguez, passando per Djidji e lo stesso allenatore Ivan Juric. D’altro lato però, il pallottoliere sotto la voce ‘entrate’ non è di certo rimasto a zero, tutt’altro. Al neo tecnico Vanoli il direttore tecnico Vagnati ha già regalato Coco, Paleari e Che Adams, mentre si attende l’arrivo di (almeno) un centrale di difesa ed un esterno di sinistra.

Eppure, proprio mentre tutti credevano che (eccezion fatta per Ilic il cui futuro rimane da decifrare) quella di Buongiorno dal Torino al Napoli sarebbe stata l’ultima cessione ‘d’oro’ in casa sabauda, nuove indiscrezioni hanno iniziate a smuovere ogni certezza. La notizia è questa, la riportano stamane Tuttosport e Corriere dello Sport: Raoul Bellanova sarebbe finito nel mirino della Roma. Un voce (come spesso accade in questo periodo dell’anno) che – aggiungiamo noi – ha già mandato in estasi i tifosi giallorossi.

Come ampiamente prevedibile anche solo l’idea, appena accarezzata, di poter godere delle sfuriate dell’ex Inter e Cagliari sul manto erboso dell’Olimpico è bastata per mobilitare i fan capitolini. I supporters hanno difatti letteralmente invaso il profilo Instagram del classe 2000. «Vieni alla Roma Raoul» scrive un utente sotto l’ultimo post. «Cosa aspetti?», «Bellanova dal Torino alla Roma!» continuano altri due. «De Rossi ti aspetta» chiosa un quinto. Discorso simile per le altre piattaforme: da Facebook a X, l’hashtag Bellanova ha raggiunto ogni angusto angolo a tema calcio.

Eppure, tra il sogno e la realtà, i fan della Roma (e in qualche modo Bellanova stesso) dovranno fare i conti con il Torino. Il compito del dt Vagnati è esplicito quanto arduo da raggiungere: convincere il funambolo della fascia a rimanere all’ombra della Mole (almeno per un’altra stagione). Magari, confezionando proprio intorno al calciatore una rosa di livello, capace perchè no di ambire alle posizioni più nobili della classifica e magari raggiungere la tanto ambita meta europea. Bellanova, che naturalmente non ha espresso alcun commento circa le presunte voci che lo riguardano, osserva interessato.