Torino Belotti, la partita è aperta: l’offerta di Cairo valida

Torino Belotti, la partita sul fronte rinnovo è ancora aperta. L’attaccante non ha ancora sciolto le riserve, ma l’offerta di Cairo è ancora valida

La storia d’amore tra il Torino e Belotti non è ancora finita. Al momento è in una situazione litigherella, ma i granata sperano ancora in un sì del capitano.

L’attaccante ancora non ha ascoltato nessuna offerta da altre squadre e anche per questo Cairo è fiducioso e attende il cenno del Gallo. L’offerta del presidente è chiara: 3.2 milioni a stagione più 1 milione di bonus alla firma del rinnovo. Lo riporta Tuttosport.