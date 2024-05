Torino Bologna, Thiago Motta: «Siamo contro una squadra complicata da giocare, Juric è fantastico»

Thiago Motta, tecnico del Bologna, è intervenuto per analizzare la partita di venerdì sera contro il Torino

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky in occasione della 35esima giornata di campionato contro il Torino.

PARTITA – «Questa squadra ha dimostrato sempre di avere voglia, atteggiamento e spirito giusto per affrontare le partite giocate fino a oggi. Siamo contro una squadra complicata da giocare, con un allenatore che prepara molto bene ogni partita, abbiamo raggiunto un grande traguardo per noi, la società, i tifosi, dopo ventidue anni in Europa. Ora possiamo provare ad arrivare in Champions, come ho detto in conferenza stampa proveremo a raggiungerla, con grande rispetto per i nostri avversari. Ora tocca al Torino, noi dobbiamo dare il massimo per competere e arrivare a un risultato positivo».

SAELEMAEKERS – «Parte già dalla volontà del giocatore, del ragazzo, non è mai facile lasciare il Milan per venire al Bologna, vuol dire mettersi in gioco, giocare di più, quando è arrivato doveva meritare un posto, ora se lo merita. Alexis sta molto bene, come tutti i suoi compagni. Lo aiutano per cercare di crescere e migliorare il livello di gioco»

JURIC – «Sempre piacciono gli elogi, ancora di più chi mi conosce e chi è stato insieme a me. Al di là della qualità come allenatore e professionista, anche a livello umano. Ho solo da ringraziare e dico che Juric è fantastico, abbiamo giocato insieme con le idee dell’allenatore dell’epoca, cioè Gasperini, noi cercavamo di mettere dentro qualcosa, volevamo competere e vincere. In allenamento voleva sempre vincere, oggi affronteremo la sua squadra, che ha un grande spirito e fa un bel calcio. È una squadra complicata da affrontare, l’allenatore ha un grande valore e ha fatto crescere il Torino»