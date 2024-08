Torino, 1-1 con il Bourgoin-Jallieu: cos’è successo nell’amichevole in Francia

Bourgoin-Jallieu Torino termina 1-1, ecco la formazione, il riassunto, i gol, cos’è successo nell’amichevole d’allenamento in Francia

Si è concluso sul risultato di 1-1 il match amichevole tra Bourgoin-Jallieu e Torino. Nella cittadina ai pressi di Lione i granata di Paolo Vanoli hanno sfidato una rappresentante locale nella quarta amichevole (d’allenamento in questo caso) del proprio pre campionato. In campo, i calciatori che non hanno disputato la sfida (andata invece in scena ieri sera) contro il Lione.

Un pareggio con una rete a testa è quindi quanto emerso dal verdetto dell’incontro. Per i sabaudi gol dell’ultimo acquisto di calciomercato Adams al minuto numero 52. A cui è seguita la risposta dei rivali appena 5 giri d’orologio più tardi. Presente all’impianto sportivo, come riportato da Toro Goal sul proprio profilo X, il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati. Di seguito l’undici titolare schierato da Vanoli.

TORINO (3-5-2) Paleari; Dellavalle, Sazonov, Bianay-Balcot; Bayeye, Ilkhan, Tameze, Horvath, Casali; Karamoh, Adams