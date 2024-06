Torino, Buongiorno tra Napoli e Inter: la data decisiva per chiudere

Ormai non ci sono più dubbi. Le voci di calciomercato in casa Torino per l’estate 2024 sono (e continueranno ad essere) interamente Buongiorno-centriche. Il difensore, complice l’ottima serie di prestazioni inanellate nell’ultimo anno all’ombra della Mole, ha attirato le mire espansionistiche delle big della Penisola e di conseguenza le attenzioni dei quotidiani sportivi. Non di rado però, il confine tra supposizione e realtà è meno sottile del previsto e la fantasia rischia di ‘correre’ più veloce della realtà.

Cerchiamo dunque di fare chiarezza, ipotizzando alcune date chiave per comprendere meglio il futuro del difensore. Per prima cosa – giusto sottolinearlo sin dal principio – difficilmente la situazione Buongiorno sarà definita prima della fine degli europei. Alessandro ad oggi è infatti focalizzato sul cammino azzurro in Germania, desideroso di palesare le proprie migliori prerogative nella competizione continentale dopo aver (meritatamente) guadagnato la convocazione del ct Spalletti. Insomma, fino a che la Nazionale sarà impegnata in terra tedesca (e il che potrebbe avvenire fino al 14 agosto) il mercato potrà attendere.

D’altro lato è altrettanto doveroso ricordare la volontà espressa a più riprese dal patron del Torino Urbano Cairo di trattenere in Piemonte il proprio capitano. Le perentorie parole dell’imprenditore alessandrino non impediranno alle pretendenti di farsi avanti certo, ma palesano comunque una netta presa di posizione del club del club. A tal proposito nei prossimi giorni a Torino (forse già in settimana) è attesa la presentazione del nuovo allenatore Paolo Vanoli. L’usanza richiede la partecipazione all’evento anche dello stesso Cairo. Possibile che il Presidente sfrutterà l’occasione per tornare proprio sul tema Buongiorno.

Insomma, il futuro di Buongiorno è un puzzle in cui tutti i pezzi attendono di trovare la giusta sistemazione. Napoli e Inter sembrano le più accreditate per strappare il cartellino del classe ‘99. Sullo sfondo il Milan, mentre è sempre più remota l’ipotesi Juventus (l’unica squadra che il numero quattro potrebbe aver effettivamente rifiutato). La palla passa ora al granata, il solo che alla fine godrà dell’ultima parola. Già, l’anno scorso – dato per promesso sposo all’Atalanta – stupì scegliendo nuovamente il suo Toro. E chissà che anche quest’estate in quel di Pinzolo non opterà per la medesima decisione.