Torino, Cairo su Pirlo: «Se lo hanno scelto hanno i loro buoni motivi»

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni de La Stampa per fare il punto sul club granata. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni del numero uno del Toro:

«Pirlo in panchina? È stato uno straordinario centrocampista e per come la vedo questo potrebbe facilitarlo come allenatore, anche se è tutto un altro mondo. E comunque se la Juve lo ha scelto, avrà avuto i suoi buoni motivi»..