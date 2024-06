Torino, Milinkovic Savic in Arabia? Se lascia è lotta a due per il suo posto 

Il Torino monitora il futuro di Vanja Milinkovic Savic, in caso di partenza del serbo spuntano due papabili obiettivi per il suo ruolo

Il rammarico e la delusione per la mancata qualificazione in Europa non tolgono al Torino la voglia e la determinazione di investire sul mercato. Malgrado il ko della Fiorentina in finale di Conference League impedirà ai granata di partecipare alla medesima competizione, il club sabaudo si è già precipitato dal campo di gioco a quello delle trattative. Tra possibili addio e obiettivi più o meno concreti una cosa è certa: la stagione delle compravendite targata estate 2024 andrà inevitabilmente pianificata con il futuro (e ad oggi sconosciuto) tecnico dei piemontesi.

A stretto giro scopriremo infatti, chi sarà il successore di Ivan Juric. Vale a dire l’allenatore che per forza di cose avrà il compito di rivoluzionare lo scacchiere del Torino: a partire dalle sue fondamenta. Il reperto delle retroguardie granata forse come nessun altro scompartimento della formazione sabauda potrebbe essere tanto vicino ad una reale rivoluzione. Dal terzo portiere Mihai Popa (per lui, lontanissimo dai ranghi titolari, possibile ritorno in Romania) a Luca Gemello (svincolato, alla ricerca di un nuovo club) e lo stesso Vanja Milinkovic Savic.

Proprio il Nazionale serbo è reduce da una stagione tutto sommato agrodolce. Clean sheet (tanti) e una splendida media parate da un lato, alcune imprecisioni e uscite maldestre dall’altro. Il futuro del classe ‘97 (27 candeline spente lo scorso febbraio) dipenderà quasi indiscutibilmente dalla valutazione che di lui farà il nuovo mister del Torino. Sempre che la saracinesca alta 2,02 non decida di fare le valigie dal capoluogo piemontese. Continuano a tal proposito a circolare voci (più o meno fondate) di un futuro a tinte saudite con suo fratello Sergej al l’Al-Hilal.

La domanda pare dunque d’obbligo: se Vanja lascia, chi al suo posto. Due sembrerebbero i papabili profili candidati alle elezioni (visto che siamo in tema) per la porta del Torino. Il primo lo suggerisce Tuttosport nella sua edizione odierna: Joronen. Una opzione che potrebbe concretizzarsi qualora lo stesso Vanoli (allenatore del Venezia, dove gioca appunto la retroguardia) scegliesse la panchina piemontese. La seconda, aggiungiamo noi, Musso. Da mesi l’argentino è alla ricerca di un nuovo club ed il Torino potrebbe fare al caso suo. Sempre che la super prestazione in finale di Europa League non spinga l’Atalanta a incatenarlo alle porte di Zingonia.